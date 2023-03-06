Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Диверсия в Брянской области
11:10 (мск), источник: РБК

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных карты оповещений.

Источник: РИА "Новости"

Первый сигнал прозвучал в 10:07 мск. До этого тревогу объявляли в ночь на 6 марта в Киевской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, в том числе, теракт на Крымском мосту, отмечал президент Владимир Путин.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шнуров ответил на данные о своем отъезде из России
Стало известно о совете главкома ВСУ Зеленскому отступить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта