В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.
Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ «проблематична и опасна».
«Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр», — предположил Гагин.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию города.
Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.