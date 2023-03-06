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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Артемовске остались около десяти тысяч солдат ВСУ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка десяти тысяч украинских военных, заявил советник главы Донецкой Народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

Спецоперация на Украине
Источник: Ukrainian Presidential Press Service

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части пытаются покидать его. При этом наша артиллерия старается их достать», — сказал он.

Как отметил представитель ДНР, российские силы контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ «проблематична и опасна».

«Не исключаю, что будут предприниматься попытки прорыва в Артемовск для того, чтобы что-то доставить, доставить боекомплект. И точно так же будут попытки прорваться оттуда, в том числе с боем, чтобы попасть в тот же Часов Яр», — предположил Гагин.

По его словам, в районе сформировался «практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее “варились” украинские вооруженные силы».

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию города.

Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

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