03:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Приятели из Красноярска похитили оцинкованные листы с теплотрассы
Злоумышленники признались, что металл хотели сдать в пункт металлоприёма.
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В Красноярске возбудили уголовное дело на двоих приятелей 1993 и 1998 годов рождения, которые практически похитили с теплотрассы в Кировском районе 70 изоляционных оцинкованных листов. В полиции уточнили, что они в сумме хотели украсть металла на 400 тысяч рублей. По информации пресс-службы краевой полиции, в конце февраля 2023 года двое молодых людей сняли куски металла с помощью отвёртки с труб теплотрассы и начали складывать краденое в грузовик. Один из местных жителей заподозрил неладное и сообщил об этом случае в полицию.
В результате оперативных действий полицейских и Росгвардии сообщники были задержаны. Злоумышленники признались, что металл хотели сдать в пункт металлоприёма. Расследование произошедшего продолжается.