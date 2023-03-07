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15:53 (мск), источник: ТАСС

Пригожин заявил о тяжелейших боях за Артемовск

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) составляет от 12 до 20 тыс., в настоящее время за город круглосуточно идут тяжелейшие бои. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. бойцов ВСУ, — приводятся слова Пригожина во вторник в Telegram-канале его пресс-службы. — И днем, и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у [президента Украины Владимира] Зеленского не кончаются, в “мясорубку” подкидывают все новые и новые тысячи».

По словам Пригожина, российские силы в Артемовске «злость Зеленского» ощущают «на себе сполна», у ВСУ не заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.

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