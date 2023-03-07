Блогеру Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 млн рублей

«Установлено, что индивидуальный предприниматель Чекалина Валерия Валерьевна при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период III, IV кварталов 2020 года, I-IV кварталов 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020−2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером. Соотвествующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.
Расследование уголовного дела и фактическое возмещение ущерба находятся на контроле столичной прокуратуры.
7 марта в доме Чекалиных и в местах проживания остальных участников преступной схемы проводились обыски. Следственный комитет России уведомил о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров о неуплате налогов.
По информации следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, она применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Но, как отметили следователи, реальный доход блогера от проведения фитнес-марафонов значительно превышал эту сумму.
Доходы Чекалиной от деятельности поступали на расчетные счета ее мужа, родных и друзей для того, чтобы не переходить на общий режим уплаты налогов.
Валерия Чекалина — российский блогер и тренер. С 2018 года она вела свой фитнес-блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где аудитория превысила 10 млн человек. После блокировки социальной сети в марте 2022 года Чекалина открыла Telegram-канал «Lerchek теперь тут», на нее подписано свыше 1 млн человек.