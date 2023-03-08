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08:23 (мск), источник: ТАСС

Пригожин сообщил о взятии под контроль российскими силами восточной части Артемовска

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название — Бахмут).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Об этом сообщил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК “Вагнер” заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК “Вагнер”, — сказал Пригожин, чьи слова опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.

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