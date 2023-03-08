08:23 (мск), источник: ТАСС
Пригожин сообщил о взятии под контроль российскими силами восточной части Артемовска
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название — Бахмут).
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Подразделения ЧВК “Вагнер” заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК “Вагнер”, — сказал Пригожин, чьи слова опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.