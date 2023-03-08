Митингующие в Тбилиси заявили о намерении блокировать парламент

«Время истекло, наши требования не выполнены. Теперь мы все должны переместиться у первого и второго входа здания и не допустить депутатов в парламент на завтрашнюю пленарную сессию», — заявил он.
Ранее протестующие выдвинули властям страны ультиматум. Они потребовали отзыва законопроекта об иностранных агентах и освобождения задержанных накануне демонстрантов. На выполнение требований был выделен один час.
Ранее сообщалось, что 8 марта вновь начались демонстрации протеста из-за закона об иноагентах. Акция возобновилась после того, как ночью спецназ разогнал протестующих.
Протесты в грузинской столице начались 7 марта из-за того, что парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование.
Вечером у парламента страны собралось несколько сотен человек, для разгона людей спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы. В ответ митингующие закидали полицию бутылками с зажигательной смесью.
Вместе с тем президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку протестующих. Она пообещала наложить вето на законопроект, если его примут в парламенте.
Политолог Владимир Шаповалов в разговоре с «Известиями» допустил, что протестное движение в Грузии будет «развиваться по нарастающей» и возможны провокации со стороны оппозиции.