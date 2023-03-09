07:48 (мск), источник: ТАСС
СМИ сообщили о нескольких мощных взрывах в Киеве
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов произошло в Киеве в четверг утром, сообщило украинское агентство TSN.
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По данным агентства, после взрывов в городе зафиксировали отключения электроэнергии.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале, что взрывы произошли в Голосеевском районе.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях. На всей территории Украины действует воздушная тревога, она длится более четырех часов.