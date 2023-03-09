Выбраны лучшие медицинские фотографии года По версии британских ученых
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
07:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ сообщили о нескольких мощных взрывах в Киеве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Несколько сильных взрывов произошло в Киеве в четверг утром, сообщило украинское агентство TSN.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По данным агентства, после взрывов в городе зафиксировали отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале, что взрывы произошли в Голосеевском районе.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Луцке, Ровно, во Львовской и Харьковской областях. На всей территории Украины действует воздушная тревога, она длится более четырех часов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта