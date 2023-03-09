В Минобороны заявили о массированном ударе возмездия 9 марта

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сказал он.
Конашенков отметил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Также на донецком направлении ВС РФ уничтожили более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу «Мста-Б», а также гаубицу Д-1.
Ранее в этот день украинское агентство ТСН заявило, что несколько сильных взрывов прозвучали в Киеве. Также о взрывах сообщили в Сумской, Винницкой и Киевской областях.
Затем в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что три теплоэлектростанции получили повреждения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% жителей города остались без отопления в связи с экстренными отключениями энергии. Он добавил, что водоснабжение при этом работает в штатном режиме.
2 марта группа украинских диверсантов обстреляла автомобиль, в котором находились дети, и взяла в заложники несколько человек в селе Любечане Брянской области. В результате атаки погибли два человека, ранен школьник Федор. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он указал, что террористы видели, что стреляют по гражданской машине — обыкновенной «Ниве», где сидят гражданские лица и дети.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил российский лидер это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.