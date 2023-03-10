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14:51 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении четырехсотого самолета Украины

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолет Су-27 в районе города Марьинка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

Вблизи Петропавловки в этом же регионе военные нанесли удар по комплексу С-300. Средства ПВО за сутки сбили в зоне боевых действий девять снарядов HIMARS и уничтожили семь украинских беспилотников.

На купянском направлении уничтожено до 40 украинских военных. На краснолиманском направлении Киев потерял до 120 бойцов и военную технику, включая гаубицу Д-30 и артиллерийскую систему М777.

На донецком направлении за сутки уничтожено до 120 военных ВСУ, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», на южно-донецком и запорожском — более 50 военнослужащих, танк, три пикапа и гаубица Д-30.

На херсонском направлении «потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”.

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