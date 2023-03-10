Пригожин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в Бахмуте

Евгения Пригожина попросили оценить вероятность украинского контрнаступления. «Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
6 марта Евгений Пригожин говорил, что ВСУ готовятся контратаковать в связи с блокировкой Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер». По его информации, в Бахмуте идут тяжелейшие бои, а украинский гарнизон постоянно получает новое подкрепление. Сейчас в городе, по его оценке, находится от 12 тыс. до 20 тыс. украинских бойцов.
Бои за Бахмут, находящийся в подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сражаться за Бахмут любой ценой. Вместе с тем командование ВСУ выступило за продолжение обороны Бахмута. Украинский президент эту позицию поддержал.