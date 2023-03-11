Выбраны лучшие фотографии обитателей морских глубин Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
03:51 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух» показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации — ее вероятность поражения целей составляет почти единицу, рассказал РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице — то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты», — рассказал источник.

По его словам, эти ракеты на сегодняшний день применялись в зоне СВО по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.

«Ракетами Р-37М сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолеты и различные беспилотники, в том числе “Байрактары”. При этом ракета показала высокую эффективность в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что Р-37М в варианте для российских Воздушно-космических сил превосходит по характеристикам свой экспортный вариант РВВ-БД, в том числе по возможностям своей головки самонаведения. «Р-37М обладает уникальными характеристиками для ракет класса “воздух-воздух” по дальности поражения, собственной скорости, скорости и высотного диапазона поражаемых целей. Сейчас в мире ей нет равных», — отметил собесединк.

Согласно данным открытых источников, Р-37М относится к ракетам «воздух — воздух» большой дальности и предназначена для поражения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет противника в любое время суток, на всех ракурсах, а также в условиях радиоэлектронного подавления и на фоне земной и водной поверхности.

Максимальная дальность пуска Р-37М, по открытым данным, насчитывает 300 километров, высота поражения целей от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета ракеты составляет 6 скоростей звука, то есть фактически ракета является гиперзвуковой.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польша нанесла удар по Зеленскому
Россия нашла новое мощное оружие
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта