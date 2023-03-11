Выбраны лучшие фотографии обитателей морских глубин Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Спецоперация на Украине
06:45 (мск), источник: Известия

Таможня США передала Украине найденное в российской посылке древнее оружие

Американская таможня передала Украине три древних меча и каменный топор, которые обнаружили в посылке из России в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщил журнал Foreign Policy (FP) в пятницу, 10 марта.

Источник: AP 2022

Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. Эксперты из Института археологии Национальной академии наук Украины датировали мечи VI—V вв.еками до н.э., а полированный кремневый наконечник топора — III веком до н.э. Как указывается в публикации, украинские эксперты заявили, что «артефакты родом с территории, принадлежащей современной Украине».

В материале ссылаются на украинского дипломата, который рассказал, что оружие было доставлено из Краснодарского края. Таможня США перехватила более 20 посылок от того же отправителя, и на данный момент экспертиза содержимого не завершена.

Споры также возникли из-за принадлежности скифского золота. Около 2 тыс. экспонатов в феврале 2014 года были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. И после воссоединения Крыма с Россией экспонаты так и не были переданы обратно. В октябре 2021 года Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологиятаможня