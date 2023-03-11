Таможня США передала Украине найденное в российской посылке древнее оружие

Передача находок состоялась на торжественной церемонии в посольстве Украины в Вашингтоне. Эксперты из Института археологии Национальной академии наук Украины датировали мечи VI—V вв.еками до н.э., а полированный кремневый наконечник топора — III веком до н.э. Как указывается в публикации, украинские эксперты заявили, что «артефакты родом с территории, принадлежащей современной Украине».
В материале ссылаются на украинского дипломата, который рассказал, что оружие было доставлено из Краснодарского края. Таможня США перехватила более 20 посылок от того же отправителя, и на данный момент экспертиза содержимого не завершена.
Споры также возникли из-за принадлежности скифского золота. Около 2 тыс. экспонатов в феврале 2014 года были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. И после воссоединения Крыма с Россией экспонаты так и не были переданы обратно. В октябре 2021 года Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова.