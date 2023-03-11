Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА

Кроме того, были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в оборонном ведомстве. Украинские беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородка, Оборотновка, Площанка Луганской народной республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), а также Каменское и Балочки Запорожской области.
10 марта российские истребители уничтожили в воздушном бою в районе Марьинки ДНР самолет Су-27 Вооруженных сил Украины. Также российские средства ПВО за сутки сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и семь украинских беспилотников.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.