Сына депутата задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве

Подозреваемый — сын депутата Госдумы хоккеист Артем Иванюженков, пишут телеграм-каналы Mash, Baza и «Известия» со ссылкой на источники и свидетелей; по данным последнего, подозреваемый и погибший не были знакомы.
Baza пишет, что погиб 23-летний Евгений Шмельков, он сам успел позвонить на телефон экстренных служб. По данным канала, убийство произошло ранним утром 12 марта в ресторане «Шервуд», ранение было нанесено в грудь.
«Известия» опубликовали кадры, на которых, как пишет издание, видны первые минуты после ранения. Пострадавшего выводят из здания кафе, сажают в автомобиль и увозят.
По информации следствия, смертельное ранение мужчина получил во время конфликта с другим посетителем кафе. В следственный отдел доставили всех участников инцидента, сообщили РБК в ведомстве, указав при этом, что «устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение».
Борис Иванюженков — депутат Госдумы от КПРФ, занимает пост первого зампреда комитета по физической культуре и спорту, бывший министр спорта, член правления Федерации хоккея России.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу КПРФ.
Иванюженков — хоккеист клуба «Сочи». Там сообщили «Спорт-Экспрессу», что не получали информации о задержании игрока. «Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», — уточнил представитель пресс-службы клуба Владимир Самохин.
В июле 2020 года хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подольске, мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Михаил Добрунов, Любовь Порываева