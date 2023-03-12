Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тыс. человек

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тыс. человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.
«Число погибших составляет 48 тыс., число раненых превышает 115 тыс., и нет другой страны, которая могла бы отреагировать быстрее, чем Турция, перед лицом такой катастрофы, когда было разрушено 50 тыс. зданий», — отметил он.
Эрдоган назвал февральские землетрясения «крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия». Он отметил, что они причинили «огромный ущерб» транспортной инфраструктуре.
Правительство Турции немедленно мобилизовало все силы для помощи пострадавшим гражданам. Глава государства напомнил, что аэропорт Хатая был восстановлен в течение одной недели.
Эрдоган выразил благодарность странам, которые оказывали помощь Турции после землетрясений. По его словам, 90 стран направили спасательные бригады и медиков в Турцию.
Турецкие власти обнаружили, что им необходимо восстановить около 650 тыс. домов. «Мы планируем завершить строительство 244 тыс. жилых домов и 75 тыс. сельских домов в течение одного года. Мы будем продолжать строительство и благоустройство, пока не вернем нашим людям жилье», — заверил Эрдоган.
Ранее было известно о 46 тыс. погибших при землетрясениях в Турции.
6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков.
Опрошенные AP эксперты отмечали, что многие разрушенные здания в Турции были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам.
По данным агентства, к концу февраля в стране начались расследования в отношении 612 человек. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков, владельцев и менеджеров зданий, арестовали.