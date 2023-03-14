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Спецоперация на Украине
13:33 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске

ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» в Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске, сообщил РИА Новости источник с места событий.

Источник: © РИА Новости

«Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных», — уточнил собеседник агентства.

Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города.

В воскресенье командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что Артемовск может оказаться для украинской армии очередным котлом. Он напомнил о боях в Дебальцево в 2015 году, когда донецкие ополченцы окружили силы киевского режима, и котел стал ареной ожесточенных боев.

Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города. Предприятие проектировалось с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

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