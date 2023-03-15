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12:20 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Два человека — женщина и 14-летний подросток — ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.

Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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