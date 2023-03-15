При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.
Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.