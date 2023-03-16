11:33 (мск), источник: Известия
Пушилин заявил о наступлении российских сил на Авдеевку
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 марта заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские силы ведут наступление на Авдеевку.
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Он отметил, что продвижение идет не быстро. Вместе с этим противник постоянно перебрасывает в данный район резервы. Также город, по словам Пушилина, достаточно серьезно укреплен. Однако российские войска ведут планомерное наступление.
«У противника остается порядка пяти дорог снабжения. Эти дороги находятся под нашим условным огневым контролем», — уточнил Пушилин.
9 марта корреспонденты «Известий» побывали на передовой боев за Авдеевку. За восемь лет этот населенный пункт превратился в город-крепость. Отмечалось, что противник выпускает из города сотни снарядов в день, в том числе по Донецку.
За день до этого советник Пушилина Ян Гагин объяснил важность боев под Авдеевкой для Донецка. По его словам, украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление российских военных, что существенно облегчает судьбу Донецка.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.