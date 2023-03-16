Верховный суд признал легион «Свобода России»* террористическим

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион “Свобода России”* (другой вариант наименования — “Легион Свобода России”*) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации», — огласил решение судья. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «секретно».
Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников — до десяти лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий.
По оценке обвинения, «Легион»* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов.
В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала «Легион “Свобода России”»*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.