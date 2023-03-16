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15:40 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд признал легион «Свобода России»* террористическим

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский «Легион “Свобода России”», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион “Свобода России”* (другой вариант наименования — “Легион Свобода России”*) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации», — огласил решение судья. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «секретно».

Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников — до десяти лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий.

По оценке обвинения, «Легион»* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов.

В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала «Легион “Свобода России”»*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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