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02:38 (мск), источник: Известия

КНДР назвала запуск ракеты ответом на учения США и Южной Кореи

КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом в пятницу, 17 марта, пишет агентство Yonhap.

Источник: Reuters

Как заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, власти республики не намерены игнорировать провокации других стран и и готовы отвечать «ядерным оружием на ядерное оружие».

«Мы будем продолжать информировать Соединенные Штаты и Южную Корею о безрассудстве враждебных выпадов против КНДР, в частности, крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове», — подчеркнул глава государства.

Отмечается, что Ким Чен Ын вместе с дочерью лично присутствовал при запуске ракет.

Накануне береговая охрана Японии сообщила, что КНДР выпустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Информацию о ракетном пуске также подтвердили южнокорейские военные.

В японском оборонном ведомстве уточнили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Токио выразил Пхеньяну решительный протест после случившегося.

14 марта агентство Yonhap сообщало о запуске КНДР одной баллистической ракеты. Позднее появилась информация, что ракет было две. Они были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря в период с 07:41 по 07:51 по местному времени (период с 01:41 по 01:51 мск). По информации агентства, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.

Сведений о каких-либо разрушениях на территории Японии не поступало.

КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет средней дальности. Отмечается, что запущенные ракеты были класса «земля — земля».

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