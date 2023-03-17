КНДР назвала запуск ракеты ответом на учения США и Южной Кореи

Как заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, власти республики не намерены игнорировать провокации других стран и и готовы отвечать «ядерным оружием на ядерное оружие».
«Мы будем продолжать информировать Соединенные Штаты и Южную Корею о безрассудстве враждебных выпадов против КНДР, в частности, крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове», — подчеркнул глава государства.
Отмечается, что Ким Чен Ын вместе с дочерью лично присутствовал при запуске ракет.
Накануне береговая охрана Японии сообщила, что КНДР выпустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Информацию о ракетном пуске также подтвердили южнокорейские военные.
В японском оборонном ведомстве уточнили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Токио выразил Пхеньяну решительный протест после случившегося.
14 марта агентство Yonhap сообщало о запуске КНДР одной баллистической ракеты. Позднее появилась информация, что ракет было две. Они были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря в период с 07:41 по 07:51 по местному времени (период с 01:41 по 01:51 мск). По информации агентства, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.
Сведений о каких-либо разрушениях на территории Японии не поступало.
КНДР подтвердила запуск двух баллистических ракет средней дальности. Отмечается, что запущенные ракеты были класса «земля — земля».