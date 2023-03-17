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15:59 (мск), источник: РБК

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на разных направлениях

Российские военные уничтожили более 40 украинских бойцов на купянском направлении, сообщает Минобороны.

Спецоперация на Украине
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Потери Киева на краснолиманском направлении превысили 70 военнослужащих, на донецком погибли до 135 военных ВСУ, на южно-донецком и запорожском — до 65, на херсонском — до 25.

Украина потеряла несколько броневых бронированных машин, БМП, гаубицы Д-30 и Д-20, автомобили и пикапы, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

«В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6», — добавили в ведомстве. Вблизи поселка Редкодуб в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Средства ПВО за сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и ракету «Точка-У». Уничтожены 14 беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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