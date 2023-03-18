МО РФ заявило о перехвате 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган» за сутки

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, “Смерч” и “Ураган”. Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 402 самолета, 221 вертолет, 3 457 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 330 танков и других боевых бронированных машин, 1 066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 996 единиц специальной военной автомобильной техники.