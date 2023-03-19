Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8

«Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.