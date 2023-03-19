В Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
20В Бразилии начался сезон карнавалов
15:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация сбила в районе Купянска украинский вертолет Ми-8

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Истребительной авиацией в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российскими системами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областей.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 402 украинских военных самолета, 222 вертолета, 3464 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8338 танков и других боевых бронированных машин, 1069 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4388 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9011 единиц специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский перешел черту: на Украине сообщили о революционном взрыве
В США заявили, что подготовили ВСУ для нанесения удара по России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта