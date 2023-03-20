Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка

«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса “Штурм-С” артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», — сказал он.
Кроме того, расчетом 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка Южного округа во время контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу «Д-30» украинских войск в районе Максимильяновки (ДНР).
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.