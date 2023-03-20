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05:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили украинские доты на севере от Донецка

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили долговременные огневые точки украинских войск в районе Каменки (поселок, расположенный на севере от Донецка), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении, в районе населенного пункта Каменка, расчет противотанкового ракетного комплекса “Штурм-С” артиллерийского соединения Южного военного округа выявил и уничтожил долговременные точки противника», — сказал он.

Кроме того, расчетом 152-миллиметровой самоходной пушки «Гиацинт-С» артиллерийского полка Южного округа во время контрбатарейной борьбы удалось уничтожить огневую позицию и 120-миллиметровую гаубицу «Д-30» украинских войск в районе Максимильяновки (ДНР).

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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