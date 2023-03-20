ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Харьковской области

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики (ЛНР. — Ред.) и Кирилловка Донецкой Народной Республики», — уточнил он в ходе брифинга 20 марта.
Кроме того, на купянском направлении ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка ЛНР.
«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20», — добавил представитель МО РФ.
По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) российскими войсками уничтожено 402 самолета, 223 вертолета и 3471 беспилотный летательный аппарат.