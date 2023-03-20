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16:33 (мск), источник: Известия

ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВСУ в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за минувшие сутки в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики (ЛНР. — Ред.) и Кирилловка Донецкой Народной Республики», — уточнил он в ходе брифинга 20 марта.

Кроме того, на купянском направлении ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка ЛНР.

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20», — добавил представитель МО РФ.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) российскими войсками уничтожено 402 самолета, 223 вертолета и 3471 беспилотный летательный аппарат.
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