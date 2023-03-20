Су-35 пресек нарушение границы двумя американскими бомбардировщиками

«Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. Классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США», — говорится в заявлении.
Отмечается, что для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-35, затем его экипаж занял установленную зону дежурства в воздухе.
«После удаления иностранных военных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — уточнили в центре.
В ведомстве подчеркнули, что борт выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил нарушения границы страны.