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22:42 (мск), источник: © РИА Новости

Су-35 пресек нарушение границы двумя американскими бомбардировщиками

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 пресек нарушение государственной границы двумя стратегическими бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Источник: AP 2022

«Двадцатого марта радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. Классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-35, затем его экипаж занял установленную зону дежурства в воздухе.

«После удаления иностранных военных самолетов российский истребитель вернулся на аэродром базирования», — уточнили в центре.

В ведомстве подчеркнули, что борт выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил нарушения границы страны.

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