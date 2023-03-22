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08:04 (мск), источник: ТАСС

Азербайджан снова перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

Газопровод был перекрыт в полночь, сообщили в штабе при правительстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 22 марта. /ТАСС/. Азербайджан в ночь на среду снова перекрыл единственный газопровод, который из Армении снабжает газом Нагорный Карабах. Об этом сообщает ереванский информационный портал 24news со ссылкой на заявление единого информационного штаба при правительстве непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Азербайджан в полночь снова перекрыл газоснабжение Арцаха (НКР — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении.

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