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16:14 (мск), источник: Фонтанка

СК опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков

СК опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова.

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15
фотографий
15
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На самых «пьяных» улицах Петербурга — Думской и Ломоносова — опечатаны около двух десятков заведений, рассказали «Фонтанке» читатели и убедился 22 марта корреспондент.

На сигнальных лентах указано, что работу баров остановил ГСУ Следственного комитета по Петербургу. В частности, закрыты Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka.

Как стало известно «Фонтанке», заведения опечатаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Последние выражаются в систематическом употреблении (распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. По данным издания, подозреваемых в этом деле пока нет.

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