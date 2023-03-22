16:14 (мск), источник: Фонтанка
СК опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков
СК опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова.
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На самых «пьяных» улицах Петербурга — Думской и Ломоносова — опечатаны около двух десятков заведений, рассказали «Фонтанке» читатели и убедился 22 марта корреспондент.
На сигнальных лентах указано, что работу баров остановил ГСУ Следственного комитета по Петербургу. В частности, закрыты Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka.
Как стало известно «Фонтанке», заведения опечатаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Последние выражаются в систематическом употреблении (распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. По данным издания, подозреваемых в этом деле пока нет.