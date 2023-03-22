Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках

«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Как заявил следователь в ходе слушания, общая сумма полученных взяток составляет 28 миллионов рублей. Вину Драгомирецкий признает, но не в полном объеме.
Как писал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, уголовное дело касается систематических «откатов» от компании-подрядчика, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье. При этом он утверждает, что в уголовном деле есть еще один задержанный — начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник по фамилии Кочиев. В базе военных судов арестанта с такой фамилией (Хинштейн пишет, что он уже в СИЗО) нет, убедился корреспондент РИА Новости, но это может быть связано с тем, что соответствующие данные еще не успели внести.