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10:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Богучанском районе горели бани

Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

В Богучанском районе в пос. Хребтовый 22 марта в утренние часы загорелись две смежные бани во дворе двухквартирного дома. Об этом рассказали в Службе спасения Красноярского края. На тушение выезжали подразделения краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края» и муниципальной пожарной охраны посёлка. Сгорела кровля и потолочное перекрытие на площади 80 кв. м. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара: короткое замыкание электропроводки.

Напомним, с начала года в Красноярском крае произошло более 950 пожаров. Причиной свыше 250 загораний стало короткое замыкание.

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