«Заканчивается распутица, тут становится теплее, и за последние пять дней были две попытки прорыва — в Ореховском и Пологовском районах. Они обе были отбиты. Первая — силами тактической группы при поддержке пехоты, а вторая — силами бронегруппы с количеством десятка и более техники», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «ежечасно, ежеминутно» артиллерия работает по всему фронту.
«Авиация работает как по часам: и днем, и ночью ребята с “передка” говорят, что по всем разведанным целям в течение нескольких минут “прилетает”. Отрабатывают ребята, и мы это видели сегодня в небе», — добавил представитель подразделения.
На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт, поскольку «Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи».