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11:06 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные за пять дней отразили две попытки прорыва под Запорожьем

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Российские силы на запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск, сообщил РИА Новости представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Заканчивается распутица, тут становится теплее, и за последние пять дней были две попытки прорыва — в Ореховском и Пологовском районах. Они обе были отбиты. Первая — силами тактической группы при поддержке пехоты, а вторая — силами бронегруппы с количеством десятка и более техники», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «ежечасно, ежеминутно» артиллерия работает по всему фронту.

«Авиация работает как по часам: и днем, и ночью ребята с “передка” говорят, что по всем разведанным целям в течение нескольких минут “прилетает”. Отрабатывают ребята, и мы это видели сегодня в небе», — добавил представитель подразделения.

На прошлой неделе в Запорожской области украинские силы также пытались совершить прорыв, но в итоге их отбросили с потерями. Как заявлял РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, чем дальше, тем Киев будет предпринимать больше попыток прорвать фронт, поскольку «Зеленскому отчаянно нужно предъявить западным спонсорам успехи».

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