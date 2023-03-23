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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве намекнули на «скорое» наступление в районе Артемовска

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Киев сформировал мощную группировку в Часовом Яре, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать. Численность собранных противником резервов может достигать десятков тысяч человек.

При этом Гагин подчеркнул, что Украине не хватит этих сил для наступления. Их недостаточно для формирования ударных частей и бронегрупп, способных попробовать прорвать фронт, объяснил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города. Российские войска также перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

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