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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В Израиле сотни тысяч человек 12-ю неделю подряд протестуют против судебной реформы

Сотни тысяч человек вышли на митинги по всему Израилю против судебной реформы. Акции продолжаются 12-ю неделю подряд. Полиция применила водометы, задержаны 28 человек, которые блокировали трассу.

Источник: AP 2022

Организаторы оценили численность акции в 630 тыс. человек. Утверждается, что только в Тель-Авиве в протестах приняли участие почти 300 тыс. демонстрантов, передает The Times of Israel. Организация Crowd Solutions оценила число участников в 300 тыс. По ее данным, на демонстрации в Тель-Авиве вышли 221 тыс. человек, передает «13 канал».

В декабре Биньямину Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра Израиля, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал остановить изменения.

Леонид Уварчев

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