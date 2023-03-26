В Израиле сотни тысяч человек 12-ю неделю подряд протестуют против судебной реформы

Организаторы оценили численность акции в 630 тыс. человек. Утверждается, что только в Тель-Авиве в протестах приняли участие почти 300 тыс. демонстрантов, передает The Times of Israel. Организация Crowd Solutions оценила число участников в 300 тыс. По ее данным, на демонстрации в Тель-Авиве вышли 221 тыс. человек, передает «13 канал».
В декабре Биньямину Нетаньяху вернулся на пост премьер-министра Израиля, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Господин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.
Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал остановить изменения.