«Группировка войск “Запад” не допустила переброску резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Кроме того, огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково», — сказал он.
Зыбинский также отметил, что в результате слаженных действий российского расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе населенного пункта Нижняя Дуванка.
Российские военные группировки «Запад» уничтожили на купянском направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил ТАСС в воскресенье начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В течение дня на купянском направлении группировка войск “Запад” вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.
По словам Зыбинского, также артиллерия группировки «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб» в районе населенных пунктов Петропавловка и Ревучее, гаубицу Д-20 в районе Прилипко, а также минометный расчет противника в районе населенного пункта Ольшана.