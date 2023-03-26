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05:17 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило о пресечении переброски резервов ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские военные группировки войск «Запад» не допустили переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, а также сорвали ротацию украинских подразделений на передовых позициях. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Группировка войск “Запад” не допустила переброску резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Кроме того, огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Стельмаховка, Сеньково», — сказал он.

Зыбинский также отметил, что в результате слаженных действий российского расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия» в районе населенного пункта Нижняя Дуванка.

Российские военные группировки «Запад» уничтожили на купянском направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил ТАСС в воскресенье начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В течение дня на купянском направлении группировка войск “Запад” вскрыла и уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.

По словам Зыбинского, также артиллерия группировки «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две самородные артиллерийские установки польского производства «Краб» в районе населенных пунктов Петропавловка и Ревучее, гаубицу Д-20 в районе Прилипко, а также минометный расчет противника в районе населенного пункта Ольшана.

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