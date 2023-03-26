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08:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы заняли весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский

АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Российские силы полностью взяли под контроль цеха «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ) в Артемовске, который в декабре посещал Владимир Зеленский, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Корреспондент РИА Новости побывал внутри одного из цехов предприятия и убедился в том, что вся территория АЗОМа находится под контролем бойцов группы «Вагнер». Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах — несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление российских сил оказалось полностью неожиданным.

«Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас “проворонил”. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех», — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода «Вагнера».

В результате боя «вагнеровцы» взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера. «Два парня оставались здесь, и на них вышел один вэсэушник, его пленили. А вот здесь был уничтожен офицер в звании капитана», — рассказал собеседник агентства.

В декабре 2022 года завод АЗОМ посещал Владимир Зеленский и награждал там украинских военных. «Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото», — отметил командир штурмового взвода.

Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода «Востокмаш», который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), 17 марта. После этого они продолжили продвижение вглубь предприятия.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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