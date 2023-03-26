13:25 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР заявили, что ВСУ обстрелами срывает восстановление Рубежного
Часть районов города остаются без воды.
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не позволяют восстановить освобожденный около года назад город Рубежное в ЛНР, из-за систематических обстрелов работы приходится прерывать и откладывать, часть районов остаются без воды. Об этом в воскресенье по итогам поездки в регион рассказал ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«В настоящее время украинские силовики продолжают регулярно наносить удары по городу, не позволяя вести полноценное восстановление. Водоснабжение города остается проблемным. Центр и ряд микрорайонов снабжаются водой по графику, но есть жилая и промышленная застройка, куда вода не доходит вообще, потому что не удается восстановить сети», — сказал он.
Мирошник напомнил, что Рубежное — это один из самых пострадавших городов в ЛНР. «Сильнее всего были разрушены градообразующие предприятия — химический завод “Заря”, сопутствующие производства, химзавод “Краситель”, а также заводские жилые кварталы, которые ВСУ использовали для размещения позиций и укрытий военной техники», — рассказал экс-посол.
В ходе поездки Мирошник доставил в регион собранную волонтерами гуманитарную помощь, в частности газоанализатор крови — устройство, необходимое для выполнения эффективных реанимационных мероприятий, — для Лисичанского госпиталя. По словам заведующего реанимацией медучреждения, этот аппарат позволяет лучше контролировать состояние раненых, которых выводят из болевого шока.