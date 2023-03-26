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17:36 (мск), источник: Life.ru

Число пострадавших при взрыве БПЛА в Тульской области возросло до трёх

Число пострадавших в результате взрыва в городе Киреевск Тульской области возросло до трёх, сообщает ТАСС со ссылкой на местную ЕДДС.

Источник: РИА "Новости"

«Третий человек [пострадавший] есть, но пока неизвестно, насколько пострадал», — отметила собеседница агентства.

Также известно, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, другая же была доставлена в медучреждение. Её жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. По предварительной информации, это был беспилотник Ту-141 «Стриж». У многих жителей от ударной волны тряслись окна в домах и повыбивало стёкла.

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