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03:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Красноярская полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек

Тела убитых девушек сейчас ищут.

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушек. Преступление было совершено 23 года назад в Кодинске. Как сообщает полиция Красноярья, в июне 2000-го года две девушки пришли к молодому человеку за долгом, но денег у него не оказалось. Мужчина решил отбиться от долга, взял кувалду и забил девушек, которым на тот момент было 16 и 17 лет. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, девушек на тот момент найти не удалось. Но следствие не закрывали все эти годы, пишут в СК РФ.

Во время повторной проверки всех подозреваемых следователи и полиция вышли след 41-летнего жителя Красноярска, который ранее проживал в Кодинске. 24 марта 2023 года подозреваемого задержали и на допросе он признался в убийстве. Как он сообщил следователям, обе девушки умерли на месте от ударов кувалды, а тела он сбросил в глубокую яму за гаражом и убежал. Подозреваемому предъявили обвинение по статье «убийство двух лиц» и заключили под стражу. Тела убитых девушек сейчас ищут. Мужчина указал примерное место, где он бросил девушек больше 20 лет назад.

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