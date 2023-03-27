В России разработали наземный дрон «Ежик» для поражения бронированной техники

«Нами создан наземный дрон “Ежик”, который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники. Также сейчас начинаем задумываться о перспективах увеличения полезной нагрузки “Ежика” до 10 кг», — рассказал Братеньков.
По словам разработчика, основное предназначение наземного дрона — уничтожение живой силы противника в укреплениях (окопах), а также бронированной техники неприятеля.
«Ежик» создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас «под брюхо» бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле техники", — добавил Братеньков.
Исполнительный директор КБ «Спектр Инжирининг» также уточнил, что новый дрон является колесным.
«Гусеничная формула технически более дорогая в исполнении. Кроме того, на малогабаритных формах гусеница не имеет эффекта совсем, нужно будет делать неимоверные грунтозацепы. На поле боя грязь, либо строительный мусор. У колесной платформы геометрическая проходимость гораздо выше. Это оптимальный вариант с точки зрения стоимости процесса и живучести», — подчеркнул специалист.
В конструкторском бюро также сообщили о разработке серии беспилотных летательных аппаратов для широкого спектра применения. Они предназначены для уничтожения бронетанковой техники. Огневые испытания дронов запланированы на весну.