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18:49 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) по делу в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сказала пресс-секретарь суда.

Дело в отношении Верзилова возбудили из-за двух твитов и двух постов в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о событиях в Буче. Ранее основателя интернет-ресурса «Медиазона» (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства. По версии следствия, Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады.

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