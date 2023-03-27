Суд в Москве заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии РФ

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова Петра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сказала пресс-секретарь суда.
Дело в отношении Верзилова возбудили из-за двух твитов и двух постов в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о событиях в Буче. Ранее основателя интернет-ресурса «Медиазона» (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства. По версии следствия, Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады.