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06:27 (мск), источник: ТАСС

ВС России пресекли попытку выдвижения колонны с техникой ВСУ из села Лукьяновское

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские войска пресекли попытку выдвижения колонны с бронированной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Лукьяновское на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Спецоперация на Украине

«Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населенного пункта Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до 10 бронированных машин. Подразделениями артиллерии было нанесено огневое поражение противнику, уничтожено два бронеавтомобиля», — заявил Гордеев.

По его словам, также на запорожском направлении в районе населенного пункта Темировка расчет ЗРК «Бук» уничтожил вертолет Ми-8 противника, пытавшийся нанести авиационный удар по позициям российских войск.

«На южнодонецком направлении расчетом зенитно-ракетного комплекса “Оса-АКМ” был сбит беспилотный летательный аппарат “Лелека”. В рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса “Пенициллин” обнаружена и уничтожена расчетом самоходной артиллерийской установки “Гиацинт” гаубица противника в районе населенного пункта Доброволье», — добавил Гордеев.

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