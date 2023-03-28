Ученые: мужчины готовы платить за шоколад больше, чем женщины Но только если это высококачественный продукт
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
10:51 (мск), источник: РБК

Пушилин оценил положение ВСУ на авдеевском направлении как критическое

Взятие Авдеевки «не за горами», что влечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки, подчеркнул Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении, тогда как положение ВСУ становится «критическим», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Что касается того, что происходит вокруг Авдеевки. Ситуация развивается достаточно стремительно, первый армейский корпус показывает хорошие результаты сейчас продолжается улучшение позиций согласно заявлениям [ВСУ], которые остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной», — отметил он.

По его словам, взятие Авдеевки «не за горами», что повлечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

Ситуация в районе Угледара является «непростой», продолжил врио главы ДНР. Также, по словам Пушилина, ожесточенные бои идут в Марьинке: «Каждые десять метров даются с большим трудом». Он пояснил, что у ВСУ есть возможность перекидывать резервы, что отчасти затрудняет ситуацию.

В то же время ВС России на постоянной основе улучшают позиции на майорском направлении.

Промзона в Артемовске (украинское название — Бахмут) почти зачищена, украинские войска переместились на территорию «Артемовского завода по переработке металлов» (АЗОМ) и закрепились в административном здании, рассказал врио главы ДНР.

Он отметил, украинские войска пытаются затянуть взятие Артемовска, но у них нет серьезных резервов, способных переломить ситуацию в городе. Для украинских войск в Артемовске создались «невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых».

Материал дополняется.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин отреагировал на отсутствие Полунина на вручении награды
Как изменятся пенсии после 1 апреля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта