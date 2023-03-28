10:51 (мск), источник: РБК
Пушилин оценил положение ВСУ на авдеевском направлении как критическое
Взятие Авдеевки «не за горами», что влечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки, подчеркнул Пушилин.
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Российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении, тогда как положение ВСУ становится «критическим», заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Что касается того, что происходит вокруг Авдеевки. Ситуация развивается достаточно стремительно, первый армейский корпус показывает хорошие результаты сейчас продолжается улучшение позиций согласно заявлениям [ВСУ], которые остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной», — отметил он.
По его словам, взятие Авдеевки «не за горами», что повлечет за собой минимизацию обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.
Ситуация в районе Угледара является «непростой», продолжил врио главы ДНР. Также, по словам Пушилина, ожесточенные бои идут в Марьинке: «Каждые десять метров даются с большим трудом». Он пояснил, что у ВСУ есть возможность перекидывать резервы, что отчасти затрудняет ситуацию.
В то же время ВС России на постоянной основе улучшают позиции на майорском направлении.
Он отметил, украинские войска пытаются затянуть взятие Артемовска, но у них нет серьезных резервов, способных переломить ситуацию в городе. Для украинских войск в Артемовске создались «невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых».
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