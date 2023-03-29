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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иностранным агентом) по уголовной статье. Карточка с ее именем появилась в базе розыска.

Источник: Reuters

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в карточке Надежды Толоконниковой в ведомственной базе разыскиваемых лиц. По какой статье Уголовного кодекса госпожа Толоконникова объявлена в розыск, не уточняется.

Ранее в отношении Надежды Толоконниковой было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Как сообщал правозащитник Павел Чиков (признан иностранным агентом), поводом для возбуждения дела стали ее публикации в социальных сетях.

По данным Павла Чикова, в рамках расследования данного дела была проведена серия обысков. Правозащитник уточнял, что Надежда Толоконникова уже несколько лет живет в США и возвращаться в Россию не собирается.

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