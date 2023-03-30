В России создали подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки

«Специалистами бюро разработан погружной дрон на телеметрическом управлении “Скат”. При создании дрона использовались те же авиационные технологии: полетный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли. “Скат” предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъема предметов с глубины до 100 метров», — рассказал Братеньков.
Стоимость подводного дрона — 1,5 млн рублей. «В настоящее время разработан опытный образец аппарата, он плавает, погружается, готовы приступить к этапу мелкосерийной сборки», — добавил специалист. Аппарат способен функционировать как в условиях проточной воды, так и стоячей. Масса дрона — 4,7 кг. Максимальная скорость «Ската» — 9 км/час.
По словам Братенькова, при создании «Ската» разработчики учитывали пожелания представителей Вооруженных сил РФ, принимающих участие в спецоперации. «Сейчас в зоне СВО все растаяло. “Скат” может эффективно применяться при проведении операций по разминированию. Российские разведчики выражали пожелание, чтобы был создан подводный дрон, которого можно запускать к противоположному берегу, чтобы аппарат оставил у края воды мину. “Скат” полностью подходит под эту задачу», — сказал он.