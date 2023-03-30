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18:37 (мск), источник: © РИА Новости

ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля», — говорится в релизе.

Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии («Авионамс», «Терем-Летец») и Чехии («Лом Прага») продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину.

В ФСВТС отметили, что Россия в прошлом году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.

Ведомство уточнило, что указанные чешские и болгарские предприятия нарушают подписанные с Москвой соглашения о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).

Согласно этим документам, София и Прага обязались не продавать и не передавать «имущество, документацию и информацию» третьим странам без предварительного письменного согласия России, а также «не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика» боевых машин.

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