ФСВТС назвала ремонт советских вертолетов для Украины нелегальным

«Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля», — говорится в релизе.
Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии («Авионамс», «Терем-Летец») и Чехии («Лом Прага») продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского и советского производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину.
В ФСВТС отметили, что Россия в прошлом году после недружественных шагов Софии и Праги приостановила действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных указанным компаниям. Их лишили права проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вертолетной техники российских марок.
Ведомство уточнило, что указанные чешские и болгарские предприятия нарушают подписанные с Москвой соглашения о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).
Согласно этим документам, София и Прага обязались не продавать и не передавать «имущество, документацию и информацию» третьим странам без предварительного письменного согласия России, а также «не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика» боевых машин.