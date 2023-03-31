Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых», — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.