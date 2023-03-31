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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 31 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью ударили по стоянке военной техники украинских войск под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Камышаны уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом — шесть военнослужащих погибли, двое ранены.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.

При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

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