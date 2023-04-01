Ассистента режиссера осудили по делу об убийстве на съемках «Ржавчины»

63-летнего помощника приговорили к шести месяцам условного заключения. В суде он признал свою вину в полном объеме. Кроме того, Холлс обязан выплатить штраф в размере $500 и пройти курс по обращению с оружием. В обязанности ассистента входил контроль безопасности на съемках картины. Именно Холлс передал актеру Алеку Болдуину пистолет, назвав его «холодным», что на сленге кинематографистов обозначает оружие, заряженное холостыми патронами. Однако в обойме пистолета остался один боевой патрон, который зарядила оружейник Ханна Гутьерес-Рид.
Болдуин и Гутьерес-Рид обвиняются в неумышленном убийстве. Им грозят до 18 месяцев заключения и штраф в размере до $5 тыс. Слушания по их делу начнутся в мае.
Ранее, 24 февраля, актер Алек Болдуин отказался признавать себя виновным в непредумышленном убийстве оператора. Через своего адвоката на дистанционном слушании дела, на которое он отказался явиться, он передал судье свое отрицание вины в непредумышленном убийстве. До этого, 20 февраля адвокаты актера добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии. Так прокуратура смягчила обвинение в адрес Болдуина по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс и существенно сократила срок возможного тюремного заключения.
31 января прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности.
До этого, в ноябре 2022 года, Болдуин подал иск против некоторых участников съемочной группы фильма «Ржавчина». Он уверен, что халатное отношение отдельных членов команды к их непосредственным обязанностям стало главной причиной трагедии. В марте того же года артист также подал в суд на продюсеров картины. Он настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть оператора картины.
В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.