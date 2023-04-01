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13:01 (мск), источник: РБК

Губернатор заявил о сбросе ВСУ взрывчатки на дом культуры в курском селе

Украинские вооруженные силы сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине

Взрывчатку сбросили на крышу здания в ночь на 1 апреля, уточнил губернатор.

«Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окнам и фасадам расположенных рядом зданий ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт. — РБК) и сельсовета», — написал он.

Село Дроновка расположено в Глушковском районе Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от населенного пункта до государственой границы составляет около 1 км.

После начала военных действий на Украине губернатор не раз сообщал об атаках на Глушковский и другие районы области. Под обстрел попадала и Дроновка — в последний раз об ударе по этому селу Старовойт писал летом 2022 года. Тогда в населенном пункте было более 25 «прилетов», при обстреле никто не пострадал. Ущерб получили жилые дома и линии электропередачи, село осталось без света.

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