В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо

«Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружили схроны взрывчатых веществ в большом объеме, они были изъяты и уничтожены.
«(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя», — добавил Сальдо.
Врио губернатора региона также выразил благодарность правоохранительным органам, которые «на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области».