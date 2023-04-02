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01:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области раскрыли ячейку украинских террористов, сообщил Сальдо

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что правоохранительные органы региона раскрыли ячейку украинских террористов, планировавших совершить теракты в местах массового скопления людей в городе Новая Каховка.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружили схроны взрывчатых веществ в большом объеме, они были изъяты и уничтожены.

«(Согласно) полученной оперативной информации, на территории Новой Каховки был запланирован ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя», — добавил Сальдо.

Врио губернатора региона также выразил благодарность правоохранительным органам, которые «на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области».

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